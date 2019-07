Pour soutenir l'association Leg's Go (prothèses de jambes pour les sportifs amputés), Delphine Thirifays s'était lancé le défi complètement fou de gravir quatre fois le célèbre Mont Ventoux.

Elle vient de réussir ce challenge avec brio et dans un état de fraîcheur plus que correct (200 km et 5900 m de D+). « Je m'étais assez bien préparée et j'avais de bonnes sensations. Je n'ai pas eu de coup de mou mais je dois avouer que la dernière montée fut la plus dure. » Delphine a roulé toute seule de bout en bout, avec son papa comme porteur d'eau. « Pendant la première grimpette, j'ai été suivie pendant 15 bons kilomètres par un triathlète. Sinon, pour le reste, seule dans ma bulle. A l'arrivée, c'était un sentiment de fierté doublé d'une grande satisfaction. Je m'étais promis de le faire et j'ai réussi. »

Delphine, nouvelle ambassadrice de Leg's Go, a porté bien haut les couleurs de cette association qu'elle promeut depuis peu.