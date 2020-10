Le pari sur le cyclisme sur betFIRST

betFIRST, l’un des sites de paris les plus populaires en Belgique, propose toute l’année un streaming direct sur des milliers d’événements sportifs. Dans le domaine du cyclisme, cette plateforme vous donne la possibilité de suivre en live les trois grands tours et les championnats classiques tout en misant sur votre équipe ou coureur préféré. Elle s’efforce d’offrir les meilleures cotes cyclisme à ses membres afin de rentabiliser au maximum leur mise. En cliquant sur la catégorie « Cyclisme », vous trouverez les informations dont vous aurez besoin pour placer vos paris. Trouvez-y notamment les courses du jour dans « Matchs du jour », les ligues concernées dans « Toutes les ligues » ainsi que les courses qui se déroulent en direct. La date et l’heure auxquelles vont se dérouler les courses y sont précisées, ainsi que les cotes pour chaque cycliste. Il suffit de sélectionner sur le ou les coureurs qui vous intéressent pour que la fenêtre de mise s’ouvre à droite de l’écran.

Parier sur le cyclisme sur betFIRST

Il est facile de naviguer et de parier sur le cyclisme sur betFIRST. Comme la plateforme est mobile-friendly, vous pouvez accéder à votre compte et jouer, quel que soit le support que vous utilisez.

Les catégories

Vous trouverez sur betFIRST trois catégories de paris sur le cyclisme. Dans « Gagnant de la Course/de l’Étape », vous devez placer votre mise sur le coureur ou l’équipe qui va remporter la Course ou l’Étape.

Dans la catégorie « Individuel/Face à Face Équipes », vous aurez à pronostiquer sur le cycliste ou l’équipe qui va terminer en haut du podium.

Il y a également des paris spéciaux vous permettant de miser sur le vainqueur d’une des catégories de la course comme le « Meilleur Sprinter » ou le « Meilleur Grimpeur ».

Les options

Quand vous remplissez votre ticket de mise, vous avez le choix entre quatre options qui sont :

Le pari simple ;

Le pari combiné ;

Le pari système ;

Le pari Each-Way.

Dans le pari simple, vous placez votre mise sur un seul événement, comme la victoire d’un coureur. Afin d’augmenter vos gains, vous pouvez effectuer plusieurs paris simples.

Dans le pari combiné, vous pouvez multiplier les sélections dans une mise unique. Les gains peuvent donc être plus élevés. Mais le pari est perdu si l’une de vos sélections n’est pas correcte.

Le pari système vous donne la possibilité de mettre dans une seule mise plusieurs paris combinés. Les sélections sont indépendantes, ce qui veut dire que le ticket peut être gagnant même si une ou plusieurs sélections sont perdantes.

Dans le pari Gagnant-placé ou Each-Way, vous placez une somme identique de mise pour qu’un coureur gagne, mais également pour qu’il finisse à la troisième, à la seconde ou à la première place. Ainsi, si le cycliste que vous avez sélectionné a remporté la course, vous obtenez un gain grâce à la partie Gagnant du pari, mais également un autre sur la partie Gagnant placé.

Vous êtes amateur de cyclisme ? Vous pouvez parier sur cette discipline sur betFIRST. Découvrez comment placer une mise sur votre coureur ou équipe favori.