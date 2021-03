S’il y a un an, Paris-Nice avait échappé de peu à la pandémie, avec une édition amputée seulement de sa dernière étape autour de Nice, la Course au soleil est sans doute plus menacée cette fois, même si rien ne porte à penser que l’épreuve pourrait être écourtée, modifiée ou annulée.

"Pour le moment, nous avons les autorisations d’organiser notre course selon le parcours annoncé", explique Thierry Gouvenou,