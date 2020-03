Pour Maximilian Schachmann, le Colombien est devenu son principal adversaire.

Finissant en boulet de canon, Niccolò Bonifazio s’est emparé de la dernière occasion offerte aux sprinters sur ce 78e Paris-Nice. L’Italien a offert à son équipe, Total-Direct Energie, la victoire dans la 5e étape à la Côte-Saint-André, où Jan Tratnik s’est fait déborder à 30 mètres de la ligne d’arrivée après 220 kilomètres d’échappées dont les derniers en solitaire. Déjà vainqueur d’une étape du Tour d’Arabie saoudite, Bonifazio s’est imposé au terme d’une journée qui a tourné à la confusion des sprinters les plus renommés.

Après l’abandon de Sam Bennett, mercredi, c’est son ancien équipier Pascal Ackermann qui a renoncé en cours de journée. Puis, dans la finale de l’étape, Caleb Ewan a vu s’envoler toute possibilité de ponctuer victorieusement l’incessant travail de ses équipiers en perdant sa chaîne.

"Je manquais de rythme au départ de Paris-Nice et même en début d’étape c’était dur, je me suis débloqué après quatre heures", disait le vainqueur. "Pour notre équipe, Paris-Nice est très important. J’ai bien travaillé cet hiver, notamment pour Milan-Sanremo, qui malheureusement n’aura pas lieu. L’Italie vit des moments difficiles avec l’épidémie. Ma famille est confinée, personne ne peut sortir. J’espère que ma victoire est pour elle un petit cadeau." Cette plus longue étape de la Course au soleil a été marquée par l’échappée de quatre audacieux, Ryan Mullen, Alexis Gougeard, Jan Tratnik et Anthony Turgis, partis dès le septième des 227 kilomètres. À trois jours de l’arrivée (voire moins selon les mesures qui pourraient être prises), Maximilian Schachmann est plus que jamais dans une position favorable. Sauf coup de Trafalgar ou de Jarnac les autres jours, une seule étape, celle de samedi, avec l’arrivée au sommet de la Colminae (16,3 km à 6,3 %), peut légitimement poser problème à l’Allemand avec, outre cette dernière grimpée, trois autres difficultés, deux cols de 1re catégorie et un de 2e catégorie.

Ce jeudi, alors que le peloton se rapprochait inexorablement sur les échappés, Schachmann n’a pas hésité à juguler lui-même les brèves tentatives de quelques-uns de ses rivaux dont celle du petit Sergio Higuita, intenable depuis dimanche dernier. Le grimpeur sud-américain a pourtant perdu trois équipiers avec le départ de Van Garderen et les abandons de Woods (fémur cassé) et Craddock (migraine).

"Nous espérions une journée relativement calme", disait le maillot jaune. "Pourtant, cela a été un des jours les plus durs de ce Paris-Nice. Dans les 60 derniers kilomètres, la vitesse était très élevée dans le peloton, d’autant que devant le groupe de tête était très fort. Il y a bien sûr d’autres concurrents mais mon adversaire le plus redoutable est sans conteste Sergio Higuita. C’est un excellent grimpeur et il est le plus proche au classement général. C’est sur lui que je me focalise en premier lieu."

L’étape de ce vendredi recense six difficultés sur les 161 km entre Sorgue et Apt.