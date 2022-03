Au lendemain de la démonstration des Jumbo-Visma, la deuxième étape a été marquée par le vent et les bordures. Avec, notamment, ces mêmes Jumbo-Visma à la manoeuvre.Si Roglic, Adam Yates, Quintana ou Vlasov terminent dans le bon groupe, des coureurs comme Gaudu, Schachmann, Almeida et Simon Yates ont perdu gros.La victoire s'est finalement jouée au sprint et Fabio Jakobsen s'est montré plus véloce que Van Aert, qui prend tout de même une belle deuxième place. Laporte, le maillot jaune qui a superbement lancé le sprint de Van Aert, complète le podium juste devant Mezgec et Pedersen.