Des rencontres avec la presse remplacées par des conférences téléphoniques, des podiums protocolaires sans hôtesse ni poignée de main et un public maintenu à distance (il est même évoqué qu’il soit interdit sur l’arrivée de dimanche prochain à Nice) dans une discipline caractérisée par la proximité entre ses acteurs : l’ombre du coronavirus planera tout au long de la Course au Soleil. Bouffée d’oxygène pour tous les amateurs de cyclisme dans une période traditionnellement dense mais rendue étouffante par les annulations de Tirreno-Adriatico et de Milan-Sanremo, cette édition 2020 de Paris-Nice ne sera commune à aucune autre.

Un peloton amaigri