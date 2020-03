L'Italien remporte sa deuxième victoire de la saison.

Après une nouvelle guerre du vent dans les plaines du centre de la France initiée par les équipes Bora-Hasngrohe et Groupama-FDJ, entre Chevreuse et Chalette-sur-Loing, c'est Giacomo Nizzolo qui s'est imposé devant Pascal Ackermann et Jasper Stuyven dans un petit groupe d'une dizaine de coureurs.

"C'était une étape compliquée à nouveau. Quand je me suis retrouvé à l'avant, j'ai compris que les coureurs du classement général allait rouler pour creuser des écarts alors j'ai décidé de m'économiser un peu à l'arrière. Ackermann était le meilleur sprinteur donc j'ai pris sa route et heureusement j'ai pu le dépasser avant la ligne", a expliqué l'Italien après avoir remporté l'étape.

Au niveau du classement général, les grands gagnants sont Max Schachmann, le maillot jaune qui conforte encore son avance sur ses poursuivants mais également Sergio Higuita et Vincenzo Nibali, tous trois présents à l'avant. Présent dans le bon coup initialement, Thibaut Pinot concède finalement 18 secondes.

Les Belges de la veille, Tiesj Benoot et Dylan Teuns se sont cette fois fait piéger et terminent à 36 secondes tandis que les malchanceux Julian Alaphilippe (crevaison) et Nairo Quintana (chute) terminent encore plus loin, à 1min26

Ce mardi, le peloton de la Course au Soleil poursuivra sa route vers le sud de la France avec une longue étape entre Chalette-sur-Loing et la Châtre pour une nouvelle étape plate.