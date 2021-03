Stan Dewulf fait également partie de la sélection de l'équipe française WorldTour. AG2R-Citroën sera emmené par le Luxembourgeois Bob Jungels, arrivé cet été en provenance de Deceuninck-QuickStep, sur La Course au Soleil.

"Après l'annulation de la Ruta del Sol, je suis parti trois semaines en stage à Sierra Nevada en Espagne", a précisé Jungels dans le communiqué de son équipe. "Je suis en forme et j'espère terminer le plus haut possible au classement général. Après Paris-Nice, je me concentrerai sur le Tour de Catalogne et les classiques ardennaises, deux objectifs importants."

En plus de Naesen et Dewulf, Jungels sera également entouré de l'Australien Ben O'Connor et des Français Dorian Godon, Aurélien Paret-Peintre et Damien Touzé.