L'Australien de la formation Ineos Grenadiers, 36 ans, vainqueur de la course par étapes française du WorldTour en 2013 et 2015, a chuté à un peu plus de 30 kilomètres de l'arrivée située à Saint-Cyr-L'École.

Porte a essayé pendant un certain temps de poursuivre la course, mais a dû abandonner et s'est rendu à l'hôpital pour être examiné. Aucune fracture n'y a été diagnostiquée. "Il va maintenant rentrer chez lui pour se rétablir et s'assurer qu'il est à nouveau prêt", a rapporté son équipe sur Twitter.

Sam Bennet (Deceuninck-Quick Step) a remporté la première étape de Paris-Nice dimanche. L'Irlandais a devancé au sprint après 165,8 kilomètres Arnaud Démare (Groupama-FDJ) et Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Notre compatriote Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) a terminé à la quatrième place. Sam Bennett a endossé le premier maillot de leader du général.