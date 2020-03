Maximilian Schachmann conserve son maillot jaune de leader.

Le Danois Soren Kragh Andersen a remporté le contre-la-montre de 15,1 kilomètres dessiné autour de Saint-Amand-Montrond sur Paris-Nice. Il s'est imposé devant le maillot jaune Max Schachmann et son compatriote Kasper Asgreen.

Le premier Belge est Thomas De Gendt, qui a longtemps conservé le meilleur temps, et qui échoue finalement au pied du podium à la 4e place.

Grand favori de ce chrono, le double champion d'Europe, Victor Campenaerts a dû se contenter de la 6e place.

L'Allemand creuse donc encore un peu plus l'écart sur ses adversaires avant les étapes difficiles de la fin de semaine. Du côté des autres favoris, ce sont les Belges Tiesj Benoot et Dylan Teuns qui ont le mieux limité la casse, terminant à 36 secondes du vainqueur du jour. Sergio Higuita concède 46 secondes, Thibaut Pinot et Nairo Quintana 50 secondes et Vincenzo Nibali 53 secondes.