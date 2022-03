L'Allemand souffre d'une sinusite, a annoncé son équipe BORA-hansgrohe. Le Belge Tom Van Asbroeck (Israel - Premier Tech), victime d'une infection respiratoire, a aussi jeté l'éponge. "Politte et le staff médical ont décidé de l'abandon afin de se concentrer sur les prochains objectifs du coureur", a écrit la formation allemande, déjà amputée de Maximilian Schachmann, double tenant du titre, et de Felix Grossschartner. Nils Politt compte quatre victoires à son actif chez les professionnels, dont une acquise lors de la 12e étape du Tour de France 2021.

Le Belge Tom Van Asbroeck, 31 ans, ne sera pas non plus au départ de la 5e étape en raison d'une infection respiratoire. Malgré plusieurs tests négatifs, il a été placé en isolement. Décimée, l'équipe Israel - Premier Tech ne compte plus qu'un coureur en lice, le Canadien Hugo Houle.

Le maillot jaune de leader sera porté jeudi par Wout van Aert (Jumbo-Visma), vainqueur mercredi du contre-la-montre individuel devant ses équipiers Primoz Roglic et Rohan Dennis. Au général, le Belge compte 10 secondes d'avance sur Roglic et 28 sur un autre équipier, le Français Christophe Laporte.

Jeudi, la 5e étape offrira 188,8 kilomètres et cinq difficultés répertoriées au peloton, dont trois de premières catégories.

Yves Lampaert et Amaury Capiot jettent aussi l'éponge

Le peloton de la 80e édition de Paris-Nice sera résolument plus ténu jeudi au départ de la 5e étape à Saint-Just-Saint-Rambert. Outre Tom Van Asbroeck, victime d'une infection respiratoire, les Belges Yves Lampaert et Amaury Capiot ne ponctueront pas la course au soleil. Lampaert souffre d'une sinusite et, après consultation avec le médecin de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl, a décidé de se retirer afin d'optimiser son rétablissement en vue des prochaines courses. Le Wolfpack a aussi perdu le Tchèque Zdenek Stybar.

Souffrant, Amaury Capiot ne prendra pas non plus le départ, a annoncé son équipe française Arkéa Samsic.

Les autres abandons concernent, entre autres, l'Italien Matteo Trentin (UAE Emirates), qui se ressent encore de sa chute subie lors de la 2e étape, du Suisse Gino Mäder (Bahrain-Victorious), de l'Américain Neilson Powless (EF Education) ou encore du Néerlandais Dylan Groenewegen (Team BikeExchange-Jayco).