"L’Italie s’est levée, elle se recouvre la tête, où est la victoire ?"

Certains de ces mots du Fratelli d’Italia, l’hymne italien, ont soudain pris un sens tout à fait particulier lors de cette édition dantesque de Paris-Roubaix. Recouvert de terre à cause de conditions météorologiques cauchemardesques pour le peloton, Sonny Colbrelli a conquis Roubaix, pour sa première dans l’Enfer du Nord. Aucun novice n’était parvenu à réaliser un tel exploit depuis Jean Forestier en 1955. "Ma plus belle victoire, ce sont mes enfants mais dans le cyclisme, évidemment...", commente le Lombard. "C’est une course qui fait rêver tous les enfants qui choisissent le vélo. J’ai toujours espéré remporter un jour le Tour des Flandres mais mon deuxième choix était Paris-Roubaix (rires)."



