Paris-Roubaix se déroulera le 17 avril au lieu du 10, date à laquelle aura lieu la classique néerlandaise. En cause, le premier tour de l'élection présidentielle française qui doit se dérouler le dimanche 10 avril 2022.

"Cette solution a pu être trouvée grâce au concours et à l'esprit de conciliation de Leo van Vliet, directeur de l'Amstel Gold Race, ainsi que de l'Union Cycliste Internationale. ASO tient à les remercier chaleureusement d'avoir permis cette modification de calendrier, au nom des milliers de fans de la Reine des Classiques" a commenté Christian Prudhomme, directeur du cyclisme chez ASO.

"Qui suis-je pour ne pas faire preuve de compréhension lorsque la plus grande organisation cycliste du monde te demande de l'aider pour une fois ?", a confié de son côté Leo van Vliet. "Bien sûr j'ai d'abord dû étudier si le changement du calendrier proposé sera organisationellement possible. Après que les autorités compétentes, telles que nos communes partenaires Maastricht et Valkenburg, aient également promis leur coopération, je me suis mis d'accord avec Christian Prudhomme lors des Championnats du Monde à Louvain, le week-end passé".