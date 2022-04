Paris-Roubaix: une décision jeudi pour Wout van Aert ? Cyclisme La Rédaction Forfait au Tour des Flandres pour cause de Covid, Wout van Aert est actuellement en Espagne. Dans l'espoir de participer à Paris-Roubaix. © D.R.

Après avoir raté le Ronde et l'Amstel Gold Race, Wout van Aert ne sera pas non plus à la Flèche brabançonne, dont il avait pris la deuxième place l'an dernier, puisque la Jumbo-Visma fait l'impasse sur cette course. Par contre, le champion de Belgique a été repéré à Calpe (Espagne), où il s'entraîne actuellement avec la ferme intention de prendre le départ de Paris-Roubaix ce dimanche.



Diminué par le Covid, van Aert avait repris l'entraînement mercredi dernier après avoir passé tous les tests nécessaires. "Nous avons un accord clair avec notre staff médical selon lequel nous sommes excessivement prudents. Nous ne connaissons pas les effets du Covid à long terme, notamment sur le coeur et les poumons", avait déclaré Richard Plugge au Laatste Nieuws. Difficile de savoir à quel point le champion a été affecté par le virus puisqu'il prend soin de ne dévoiler aucune donnée d'entraînement sur Strava.



S'entraîner en Espagne est (normalement) un gage de météo clémente. Mais dans les prochains jours, la pluie est annoncée dans la province d'Alicante alors que le soleil devrait percer en Belgique. Le vainqueur du GP de l'E3 devrait donc rentrer dans le courant de la semaine, d'autant plus que la reconnaissance de Paris-Roubaix est prévue ce jeudi. Reste à savoir si van Aert y sera avec ses équipiers. C'est en tout cas la date à laquelle une décision concernant sa participation devrait être communiquée.