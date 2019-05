Remco Evenepoel a été victime d'une chute dans le dernier kilomètre de l'étape d'ouverture du Tour de Norvège, mardi. Selon la formation Deceuninck - Quick-Step, le jeune talent ne souffre d'aucune blessure grave.

"Il sera surveillé cette nuit par le staff médical et examiné à nouveau mercredi matin avant le départ de la deuxième étape", a précisé la formation belge sur son site.

Evenepoel était chargé, avec ses équipiers Tim Declercq et Petr Vakoc, d'assurer la poursuite derrière les quatre échappés du jour afin de permettre à Alvaro Hodeg de sprinter pour la victoire. Celui-ci n'a cependant pas trouvé d'espace et terminé douzième. Dans le dernier kilomètre, une chute impliquait plusieurs coureurs, dont Evenepoel. Le champion du monde juniors a pu se relever et franchir la ligne d'arrivée.