Son équipe Lotto Soudal a annoncé ce double forfait jeudi. Wellens (30 ans et 92e du dernier Critérium du Dauphiné) ne se juge pas en condition actuellement. "En ce moment, mon corps ne réagit pas comme je le voudrais aux stimuli de l’entraînement. Les puissances nécessaires pour être performant sur le Tour, je ne peux pas les soutenir en ce moment. Je ne sais pas encore quelle est la raison. Quelque chose ne va pas et cela doit être résolu. Je me rends maintenant en Belgique pour passer des examens supplémentaires. En concertation avec l’équipe, j’ai décidé de ne pas prendre de risques pour le reste de la saison."

De premières analyses de sang n’ont montré aucune anomalie et Wellens est également Covid-négatif. En 2020, Wellens avait déjà été contraint au forfait pour le Tour en raison d’une chute survenue quelques jours plus tôt à l’entraînement.