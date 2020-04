Les deux épreuves WorldTour basques se tournent désormais vers 2021.

Contrairement à de nombreuses épreuves cyclistes reportées à cause de l'épidémie de coronavirus, la Clasica San Sebastian et le Tour du Pays Basque ont décidé de ne pas se mettre en quête d'une nouvelle date pour la saison 2020 et se concentrent désormais sur la saison 2021 comme l'ont annoncé les organisateurs ce mercredi.

Alors que les l'UCI a reporté la publication des calendriers remaniés, on sait donc que les deux épreuves basques n'en feront pas partie.

Le Tour du Pays basque devait initiallement être disputée du 6 au 11 avril dernier tandis que la Clasica San Sebastian, dont notre compatriote Remco Evenepoel est le tenant du titre devait avoir lieu le 25 juillet prochain. Mais l'UCI avait d'ores eet déjà annoncé qu'aucune épreuve du WorldTour, dont fait partie la Clasica San Sebastian, ne pouvait se tenir avant le premier août, ce qui obligeait la course espagnole à trouver une nouvelle date.