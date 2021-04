"Je ne peux pas me cacher: je ne suis pas en condition pour briller sur le Giro", a reconnu le leader de l'équipe Groupama-FDJ, en galère depuis sa chute fin août dans la première étape du Tour de France.

L'annonce est tombée sans surprise au lendemain de l'arrivée du Tour des Alpes, qui servait de test au Franc-Comtois âgé de 30 ans. Vendredi, il avait qualifié de "catastrophique" son bilan.

"Ce n'est même pas une question de forme mais les douleurs au dos m'empêchent d'être performant", a expliqué le Français, cité par son équipe. "En début d'étape ça fonctionne, j'ai d'ailleurs réussi, à la pédale, à me glisser dans l'échappée lors de la dernière journée de ce Tour des Alpes. Malheureusement, plus les kilomètres passent et plus la douleur augmente et à un moment, j'ai trop mal pour forcer".

Le médecin-chef de l'équipe française, le Dr Jacky Maillot, a abondé: "Son inflammation sacro-iliaque, consécutive à sa chute sur le dernier Tour de France, l'empêche toujours de se mettre à très haute intensité malgré tous les traitements reçus. Des investigations complémentaires auprès de nouveaux spécialistes dans ce domaine sont programmées pour la semaine prochaine."

"Un crève-coeur"

Pour Pinot qui avait fait du Giro son grand objectif de la première partie de saison, le forfait "est un crève-coeur": "Je suis déçu mais je pense à la suite. Je veux me soigner, laisser ces problèmes de dos derrière moi pour retrouver mon niveau et me battre avec les meilleurs."

"Aucune date de reprise de la compétition n'est arrêtée et aucun objectif sportif n'est encore défini", a précisé son équipe qui entend, selon le mot de son patron Marc Madiot, "continuer à l'accompagner dans sa convalescence".

Une participation au Tour de France, dont le départ est fixé au 26 juin, relève aujourd'hui de l'hypothétique dès lors que l'équipe française est déjà axée sur le champion de France Arnaud Démare pour les sprints et le grimpeur David Gaudu pour la montagne.

"Je pense que c'est exclu à 99 %", répondait d'ailleurs avant le Tour des Alpes le grimpeur de Mélisey (Haute-Saône), l'un des héros du Tour 2019 quand il avait fait figure de vainqueur potentiel jusqu'à trois jours de l'arrivée.

"Cela va faire huit mois depuis ma chute sur le Tour de France, ça commence à être long", ajoutait Pinot. "Si je finis l'année en ayant retrouvé mon vrai niveau, si j'ai réussi à peser sur les courses, ça sera une victoire pour moi".

Les autres objectifs possibles, les JO fin juillet, la Vuelta le mois suivant, le Tour de Lombardie (sa plus grande victoire en 2018), sont situés dans un horizon plus lointain.

Madiot, qui a vécu les hauts et les bas de la carrière du Franc-Comtois depuis ses débuts en 2010, calme le jeu: "Thibaut traverse une épreuve, on va bien sûr lui laisser le temps nécessaire pour revenir. Il garde la confiance et le soutien de toute l'équipe."