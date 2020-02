G. Co.

G. Co.

G. Co.

Malgré les premiers cas détectés dans le peloton sur le Tour des Émirats Arabes Unis, l'épreuve belge se déroulera normalement.

Le coronavirus est dans toutes les têtes et au cœur de toutes les conversations dans le peloton depuis que quatre personnes ont été contaminées lors du Tour des Émirats Arabes Unis. Dès lors, les deux dernières étapes de la course du Moyen Orient et le spectre de l'annulation pèse sur de nombreuses courses surtout en Italie.

Chez nous, le week-end d'ouverture devrait par contre se dérouler normalement. Contacté cet après-midi, Tomas Van den Spiegel, CEO de Flanders Classics chargé d'organiser le Circuit Het Nieuwsblad ce samedi, s'est en tout cas montré optimiste. "Nous nous sommes renseignés auprès du SPF Santé qui ne nous a pas demandés de mettre en place des mesures particulières."

"Nous suivons malgré tout la situation de très près au cas où celle-ci devait évoluer", a poursuivi l'ancien basketteur.

Hormis le Circuit Het NIeuwsblad, Flanders Classics organise également Gand-Wevelgem, À travers la Flandre, le Tour des Flandres, le Prix de l'Escaut et la Flèche brabançonne qui se disputeront dans les prochaines semaines.