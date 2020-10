Avec un calendrier aussi dense, le moindre pépin peut anéantir tous les objectifs d’une saison. Remco Evenepoel l’a appris à ses dépens, tout comme Philippe Gilbert, tombé lors de la première étape du Tour de France.

Quand le diagnostic est tombé, on a bien cru que la saison du Wallon était déjà terminée. Quelques jours plus tard, un certain optimisme est revenu quand le Liégeois s’est aligné à l’occasion du Tour du Luxembourg 18 jours à peine après sa chute.