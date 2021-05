La course pro de catégorie 1.1 organisée à Mont-sur-Marchienne va devoir se passer de l’équipe Total Direct Energie.

« Il y a des cas positifs au coronavirus au sein de cette formation, leur directeur sportif vient de nous prévenir », annonce l’organisateur Franco La Paglia.

La formation française avait dominé la dernière édition de la course wallonne, en 2019, en plaçant trois coureurs dans la bonne échappée de cinq hommes, avec l’ancien vainqueur de Paris-Roubaix et du Tour des Flandres Nike Terpstra, avec la révélation des Flandriennes Anthony Turgis et avec le futur vainqueur, Thomas Boudat, qui avait dominé Baptiste Planckaert et Oscar Riesebeek.

Le plateau de l’édition 2021 aura quatre World Tour, avec Lotto-Soudal et Tim Wellens, avec Cofidis (Christophe Laporte est annoncé), avec Intermarché-Wanty Gobert et avec AG2R-Citröen et de nombreuses formations continentales pros.