Selon le premier ministre français, il ne pourra pas y avoir d'événement avant septembre.

Le Tour de France espérait démarrer à la fin du mois d’août. Avec un Grand Départ à Nice reporté du 27 juin au 29 août. Mais l’annonce du premier ministre français, Edouard Philippe, ce mardi, dans un discours à l’assemblée nationale, semble refermer cette piste. "Pour donner aux organisateurs d'événements de la visibilité, je veux préciser que les grandes manifestations sportives (...), tous les événements qui regroupent plus de 5000 participants et font à ce titre l'objet d'une déclaration en préfecture et doivent être organisés longtemps à l'avance, ne pourront se tenir avant le mois de septembre", a-t-il déclaré devant les députés.

Reste à voir si la Grande Boucle pourra être à nouveau décalée encore un peu plus tard cette année. Ou si on se dirige vers une saison blanche…