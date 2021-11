Pas de Tour des Flandres 2022 pour Alaphilippe: "Je vais me concentrer sur les classiques ardennaises" Cyclisme N. Ch. Le champion du monde n'a encore jamais remporté Liège-Bastogne-Liège et en fait son objectif principal du début de saison 2022. © Belga

Dans une interview accordée à RMC, Julian Alaphilippe a confirmé une information qui était dans l'air depuis quelques semaines: contrairement aux deux dernières saisons, il va faire l'impasse sur le Tour des Flandres. "J'ai voulu essayer de jongler entre classiques flandriennes et ardennaises. C'est possible de le faire mais c'est très compliqué d'être à 100% sur les deux. Je reviendrai au Tour des Flandres en étant concentré à 100% sur cet objectif mais en 2022, je veux être à fond sur les Ardennaises."



Il faut dire que "Loulou" a raté la victoire de peu sur la Doyenne, tant en 2020 (déclassé pour un sprint dangereux) qu'en 2021 (seulement battu par Pogacar au sprint). Le Français visera donc un deuxième monument au printemps prochain (il a remporté Milan-Sanremo 2019) et, au passage, une quatrième flèche wallonne. Avant de se concentrer sur le Tour de France: "C'est un parcours qui me plaît beaucoup, parce que le scénario sera imprévisible avec des terrains de jeu complètement différents. Mais je ne pense pas au classement général, je pense juste à faire de belles étapes et essayer d'en gagner une. La haute montagne sera très difficile, je ne fais pas trop de plans pour l'instant. J'irai reconnaître certaines étapes pour me fixer des objectifs plus clairs."



Alaphilippe reconnaît aussi qu'il lui est impossible de dire s'il est "physiquement capable" de remporter un jour le Tour de France. Par contre, il est certain d'une chose: il n'en fait pas une priorité et veut continuer à briller sur les classiques. "Je n'ai pas envie de tout sacrifier pour viser le général du Tour."