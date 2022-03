Pas de Tour des Flandres pour Arnaud De Lie Cyclisme Q.F. Huitième de Bruges-La Panne, le Wallon fera l’impasse sur le Ronde. © Belga

Gêné par la chute de l’Allemand Pascal Ackermann à l’approche du dernier kilomètres de Bruges-La Panne ce mercredi, Arnaud De Lie a tout de même réussi une impressionnante remontée dans les derniers hectomètres pour conclure sa première course WorldTour dans le Top 10 (8e). De bon augure pour Gand-Wevelgem où il incarnera la carte maîtresse de l’équipe Lotto-Soudal.



Le Wallon ne sera, en revanche, pas au départ du Tour des Flandres comme cela avait été un temps envisagé. "En comptant le départ fictif, cela fait une journée de 280 bornes de vélo, sourit-il. Avec l’équipe on préfère ne pas brûler les étapes et je ne devrais donc pas disputer le Ronde. Je serai en revanche normalement au départ de la Volta Limburg Classic (le samedi 2 avril)."