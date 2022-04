Le grand favori du Tour des Flandres, Wout van Aert, sera absent en raison du Covid mais ils seront tout de même 44 Belges à rêver de l'emporter à Audenarde. Les plus belles cartes tricolores sont sans doute Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Jasper Stuyven ou encore Greg Van Avermaet.

Mais la concurrence étrangère sera rude avec Mathieu van der Poel, promu grand favori depuis l'absence du champion de Belgique, mais aussi le double vainqueur du Tour des Flandres, Tadej Pogacar.

Pour rappel l'équipe Israel-Premier Tech de Sep Vanmarcke a déclaré forfait en raison des nombreux malades au sein de son groupe.

La liste définitive des engagés à la 106e édition du Tour des Flandres (WorldTour), disputée dimanche 3 avril :

Quick-Step Alpha Vinyl (Bel)

1. Kasper Asgreen (Dan); 2. Yves Lampaert; 3. Tim Declercq; 4. Jannik Steimle (All); 5. Florian Senechal (Fra); 6. Zdenek Stybar (Tch); 7. Bert Van Lerberghe

Jumbo-Visma (P-B)

11. Mick van Dijke (P-B); 12. Tiesj Benoot; 13. Christophe Laporte (Fra); 14. Edoardo Affini (Ita); 15. Mike Teunissen (P-B); 16. Timo Roosen (P-B); 17. Nathan Van Hooydonck

Lotto Soudal (Bel)

21. Victor Campenaerts; 22. Cedric Beullens; 23. Tim Wellens; 24. Roger Kluge (All); 25. Sébastien Grignard; 26. Brent Van Moer; 27. Florian Vermeersch

© BELGA



Intermarché-Wanty Gobert (Bel)

31. Alexander Kristoff (Nor); 32. Tom Devriendt; 33. Boy van Poppel (P-B); 34. Aimé De Gendt; 35. Andrea Pasqualon (Ita); 36. Adrien Petit (Fra); 37. Taco van der Hoorn (P-B)

AG2R-Citroën (Fra)

41. Greg Van Avermaet; 42. Oliver Naesen; 43. Bob Jungels (Lux); 44. Stan Dewulf; 45. Michael Schär (Sui); 46. Damien Touze (Fra); 47. Gijs Van Hoecke

EF Education-Easypost (USA)

51. Alberto Bettiol (Ita); 52. Jens Keukeleire; 53. Tom Scully (N-Z); 54. Michael Valgren Hundahl (Dan); 55. Sabstiaen Langeveld (P-B); 56. Jonas Rutsch (All); 57. Lukasz Wisniowski (Pol)

Trek-Segafredo (USA)

61. Jasper Stuyven; 62. Edward Theuns; 63. Mads Pedersen (Dan); 64. Alex Kirsch (Lux); 65. Daan Hoole (P-B); 66. Toms Skujins (Let); 67. Otto Vergaerde

© BELGA



Alpecin-Fenix (Bel)

81. Mathieu van der Poel (P-B); 82. Gianni Vermeersch; 83. Michael Gogl (Aut); 84. Silvan Dillier (Sui); 85. Xandro Meurisse; 86. Jasper Philipsen; 87. Julien Vermote

UAE Team Emirates (EAU)

91. Tadej Pogacar (Slo); 92. Rui Felipe Alves Oliveira (Por); 93. Alexys Brunel (Fra); 94. Oliviero Troia (Ita); 95. Felix Gross (All); 96. Vegard Stake Laengen (Nor); 97. Matteo Trentin (Ita)

TotalEnergies (Fra)

101. Edvald Boasson Hagen (Nor); 102. Geoffrey Soupe (Fra); 103. Maciej Bodnar (Pol); 104. Daniel Oss (Ita); 105. Niki Terpstra (P-B); 106. Anthony Turgis (Fra); 107. Sandy Dujardin (Fra)

Ineos Grenadiers (G-B)

111. Thomas Pidcock (G-B); 112. Kim Alexander Heiduk (All); 113. Johnatan Narvaez (Equ); 114. Ben Turner (G-B); 115. Magnus Sheffield (USA); 116. Ben Swift (G-B); 117. Dylan van Baarle (P-B)

Team BikeExchange-Jayco (Aus)

121. Michael Matthews (Aus); 122. Alexander Edmondson (Aus); 123. Dion Smith (N-Z); 124. Luke Durbridge (Aus); 125. Campbell Stewart (N-Z); 126. Samuel Bewley (N-Z); 127. Kelland O'Brien (Aus)

Astana (Kaz)

131. Gianni Moscon (Ita); 132. Leonardo Basso (Ita); 133. Manuele Boaro (Ita); 134. Yevgeniy Fedorov (Kaz); 135. Michele Gazzoli (Ita); 136. Davide Martinelli (Ita); 137. Atryom Zakharov (Kaz)

Bahrain Victorius (Bah)

141. Heinrich Haussler (AUs); 142. Filip Maciejuk (Slo); 143. Jan Tratnik (Slo); 144. Matej Mohoric (Slo); 145. Jasha Sütterlin (All); 146. Dylan Teuns; 147. Fred Wright (G-B)

© BELGA

BORA-hansgrohe (All)

151. Nils Politt (All); 152. Jonas Koch (All); 153. Marco Haller (Aut); 154. Jordi Meeus; 155. Ryan Mullen (Irl); 156. Martin Laas (Est); 157. Danny van Poppel (P-B)

Cofidis (Fra)

161. Piet Allegaert; 162. Tom Bohli (Sui); 163. Wesley Kreder (P-B); 164. Sander Armee; 165. Szymon Sajnok (Pol); 166. Kenneth Vanbilsen; 167. Jelle Wallays

Groupama-FDJ (Fra)

171. Stefan Küng (Sui); 172. Lewis Askey (G-B); 173. Kévin Geniets (Lux); 174. Olivier Le Gac (Fra); 175. Fabian Lienhard (Sui); 176. Tobias Ludvigsson (Suè); 177. Valentin Madouas (Fra)

Movistar Team (Esp)

181. Alex Aranburu (Esp); 182. Imanol Erviti (Esp); 183. Ivan Garcia Cortina (Esp); 184. Johan Jacobs (Sui); 185. Mathias Jörgensen (Dan); 186. Max Kanter (All); 187. Inigo Elosegui Momene (Esp)

Team DSM (P-B)

191. John Degenkolb (P-B); 192. Sören Kragh Andersen (Dan); 193. Nikias Arndt (All); 194. Niklas Märkl (All); 195. Joris Nieuwenhuis (P-B); 196. Casper Pedersen (Dan); 197. Kevin Vermaerke (USA)

B&B Hotels-KTM (Fra)

201. Alexis Gougeard (Fra); 202. Quentin Jauregui (Fra); 203. Victor Koretzky (Fra); 204. Jordy Warlop; 205. Cyril Lemoine (Fra); 206. Luca Mozzato (Ita); 207. Julien Morice (Fra)

Bingoal Pauwels Sauces WB (Bel)

211. Timothy Dupont; 212. Mathijs Paasschens (P-B); 213. Arjen Livyns; 214. Stanislaw Aniolkowski (Pol); 215. Karl Patrick Lauk (Est); 216. Ludovic Robeet; 217. Tom Wirtgen (Lux)

Sport Vlaanderen-Baloise (Bel)

221. Julian Mertens; 222. Vito Braet; 223. Sander De Pestel; 224. Lindsay De Vylder; 225. Robbe Ghys; 226. Arne Marit; 227. Kenneth Van Rooy

Team Arkéa-Samsic (Fra)

231. Amaury Capiot; 232. Christophe Noppe; 233. Matis Louvel (Fra); 234. Markus Pajur (Est); 235. Kevin Ledanois (Fra); 236. Clément Russo (Fra); 237. Connor Swift (G-B)

UNO-X Pro (Nor)

241. Kristoffer Halvorsen (Nor); 242. Tobias Johannessen (Nor); 243. William Levy (Dan); 244. Erik Nordsaeter Resell (Nor); 245. Anders Skaarseth (Nor); 246. Sören Waerenskjold (Nor); 247. Rasmus Tiller (Nor).