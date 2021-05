En fin de convalescence, Remco Evenepoel a signé un nouveau bail longue durée chez Deceuninck-Quick Step. Cette transaction lui permet d’aborder l’avenir avec plus de sérénité encore.

Récemment, Remco a signé un nouveau contrat de cinq ans chez Deceuninck-Quick Step, une première au sein de l’équipe. Il est donc si spécial que ça ?

(Il sourit) "Quelques équipes lui ont fait les yeux doux et certaines lui proposaient des sommes astronomiques. Mais Remco a fait le choix de la confiance. Son cœur a parlé. Il sait où il est avec Patrick (Lefevere) et il se sent très bien là. Il est très fidèle aux gens qui comptent pour lui."



(...)