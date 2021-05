Ce samedi, il y aura des émotions dans la famille Evenepoel. Elles vont sûrement s’entrechoquer dans le cœur des parents de Remco. Ils repenseront aux moments insoutenables passés à attendre de revoir leur fils, disparu des écrans au détour d’un virage mal négocié. Ils reverront, malgré eux, l’image de leur gamin couché sur le flanc dans un ravin. Livide. Ils repenseront aux larmes de leur rejeton, perclus de douleur sur un lit d’hôpital suite à la terrible chute du 15 août dernier. Ils se souviendront qu’il fallut le soutenir mentalement quand, des mois plus tard, il dut stopper sa rééducation durant huit semaines, le bassin pas tout à fait consolidé. Mais toutes ces pensées douloureuses n’en rendront que plus fort le bonheur de le voir au départ d’une course cycliste, ce Tour d’Italie, synonyme de renaissance, d’espoir.

Patrick Evenepoel, le père du phénomène brabançon, ne cherchera pas à se retenir si, d’aventure, des sanglots devaient lui étrangler la gorge. Mais ils auront un goût agréable. Celui de la joie après des semaines et des semaines de galère.

Patrick, parlez-vous encore avec Remco de ce maudit 15 août 2020 ?

"Plus du tout. On s’est dit qu’il valait mieux tourner la page. Car, finalement, tout s’est bien passé, même si ce fut un très long chemin et qu’il y a eu des complications. Nous, on évite le sujet. Malheureusement, nous y sommes encore confrontés quand nous revoyons les images à la télévision ou sur Internet. Cela reste très douloureux. Cela l’est même plus aujourd’hui qu’il y a quelques mois. Je pense que plus le temps passe, plus on se rend compte que l’on a eu beaucoup de chance (il marque une pause). On sait que ça aurait pu être beaucoup, beaucoup plus grave. Comme parent, tu penses d’abord à ça."



(...)