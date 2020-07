Patrick Lefevere envoie un message clair à un coureur de la Deceuninck-Quick Step: "Je ne vais pas baisser mon pantalon pour lui" © Belga Cyclisme N. Ch.

Le boss du Wolfpack a montré quelques signes d'agacement au sujet des négociations avec Bob Jungels, concernant une prolongation de contrat. Alors que la saison 2020 n'a encore livré que peu de verdicts, les différents managers doivent déjà s'atteler à la confection de leur effectif pour la saison prochaine. Chez Deceuninck-Quick Step, Lampaert, Devenyns et Keisse ont récemment prolongé leur contrat. Mais un autre coureur voit son bail arriver à terme en fin d'année, et pas n'importe lequel: Bob Jungels. Le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège 2018 semble réclamer un salaire conséquent. Plus précisément, c'est son père qui met la pression: "Le père de Bob a jeté un oeil à la liste des 20 plus gros salaires du peloton et il pense que son fils devrait en être plus proche. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça", a justifié Patrick Lefevere dans le Nieuwsblad.



Un message clairement destiné aux Luxembourgeois, qui semblent lire la presse régulièrement. "Est-ce que je veux faire de la prolongation de Bob une priorité ? Oui, car je ne veux pas le perdre. Mais il y a des limites. C'est un super coureur mais il doit rester raisonnable. Pour être clair, je ne vais pas enlever mon pantalon. Je n'ai jamais dépensé l'argent que je n'avais pas, cela ne va pas commencer aujourd'hui" a ajouté Lefevere sur le site néerlandais Wielerflits.



Le message est passé...