"Quand on a l’âge d’être à la pension, il faut parfois savoir s’éviter certains stress (rires)… " Si, à 67 ans, Patrick Lefevere n’a plus la souplesse d’un gymnaste olympique, le manager flandrien parvient encore à sortir l’une ou l’autre pirouette lorsqu’on lui demande de nous exposer la vision qui doit piloter sa structure pour un avenir à plus long terme.

Si Deceuninck a laissé la place à Quick Step comme partenaire titre et que Soudal devrait venir gonfler le budget de l’équipe belge à partir de 2023, le patron de l’équipe la plus prolifique de la saison écoulée (65 succès) a souhaité dégager son horizon pour les cinq prochaines années.

(...)