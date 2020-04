Eddy Merckx et Paul Van Himst sont deux légendes du sport belge mais ils sont avant tout deux amis inséparables qui souffrent de ne pas pouvoir se voir. On a pu participer à l’une de leurs nombreuses conversations téléphoniques.

L’un est le plus grand champion cycliste de l’Histoire, l’autre est le meilleur footballeur belge du XXe siècle. Ils sont amis depuis 60 ans. Les crampons et le vélo raccrochés, Eddy Merckx (74 ans) et Paul Van Himst (76) n’ont quasi jamais passé plus de trois jours sans se voir. Jusqu’à ce confinement qui les sépare pour la première fois depuis plus de trois semaines.

"La fois où j’étais resté le plus longtemps sans voir Paul, c’était au moment où sa femme était en clinique avant son décès (en 2013) mais ça n’avait jamais été si long", se souvient Eddy.

