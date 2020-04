S’agirait-il de cette fameuse malédiction du maillot de champion du monde ? S’agirait-il d’un nouvel épisode d’un porteur du maillot arc-en-ciel qui vit une saison noire ? On ne le souhaite pas au sympathique Mads Pedersen. Mais à cause d'une maladie, il avait déjà été contraint d'abandonner à ses trois premières courses avec ce maillot distinctif, en 2019, soit l'Eurométropole Tour, les Trois Vallées Varésines et Milan-Turin.



