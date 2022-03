L'Italien a apprécié le spectacle, ce mardi. "Merlier est un coureur qui me plaît beaucoup, il est propre et très rapide", dit l’ancien vainqueur de Milan-Sanremo, de Paris-Tours et de 48 (!) étapes d’un grand tour que l’on surnommait lui-même le "Gentleman" car il ne déviait que rarement de sa trajectoire.



"Il a encore une marge de progression, car il est venu sur la route très tard. On verra ce qu’il peut réaliser dans des courses dures et les classiques, mais quand on voit l’étape d’aujourd’hui, très longue et avec une finale difficile, ça promet déjà beaucoup. "