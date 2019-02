Remco Evenepoel est un phénomène qu'on ne présente, déjà, presque plus. Le Belge a entamé sa carrière chez les pros à la fin du mois de janvier à l'occasion du Tour de San Juan. Il y a réalisé quelques belles performances en finissant 3e du chrono et en empochant le classement du meilleur jeune. Des débuts remarquables et remarqués, même à l'intérieur du peloton.





Peter Sagan, qui était également présent en Argentine pour les débuts d'Evenepoel, a livré ses impressions concernant le coureur de la Deceuninck - Quick-Step. Du haut de ses 110 victoires chez les professionnels, le Slovaque a évidemment beaucoup de choses intéressantes à dire à propos de notre compatriote. "J'ai entendu qu'il avait gagné les championnats du monde juniors en ligne et dans le chrono et avec une avance considérable", a déclaré le vainqueur sortant de Paris-Roubaix à nos confrères de Cyclingnews. "Monter des juniors directement en World Tour, c'est un grand écart. Nous allons voir comment il va gérer cela."





En 2010, Peter Sagan était passé pro chez Liguigas-Doimo à l'âge de 20 ans. Dès sa première année dans le prestigieux World Tour, il avait levé les bras à deux reprises lors de Paris-Nice et une fois au Tour de Romandie. Il est donc plus que bien placé pour donner quelques conseils à Evenepoel. " La chose la plus importante est qu'il doit s'amuser. Si participer aux courses et tout ce qui va avec ne deviennent qu'un simple moyen de gagner de l'argent, alors il va souffrir énormément," a expliqué le coureur de la Bora-Hansgrohe. "Quand nous commençons à rouler, nous faisons tous cela parce que nous aimons le vélo. Ensuite, ça se transforme en un travail et un moyen de gagner de l'argent et ça devient très facile de ne plus s'amuser. Je travaille dur pour continuer à prendre du plaisir en course."





Selon lui, la situation qu'il a connue en 2010 n'est en rien comparable avec celle d'Evenepoel. "Je n'étais pas sous le feu des projecteurs comme lui l'est maintenant" indique le triple champion du monde. "J'ai appris à gérer la pression car cela fait maintenant plus de 10 ans que je suis passé pro. Cela s'est fait petit à petit. Quand vous avez des années d'expérience, tout est différent et plus facile." Sagan ne veut pas se prononcer sur le talent intrinsèque du Belge. " S'il continue comme cela, je l'espère en tout cas pour lui, il va s'améliorer dès cette saison. Après, je pense qu'il va connaître une carrière intéressante mais cela va aussi dépendre comment il va gérer cela mentalement. Nous verrons après un an ou deux comment il aura évolué. Je ne sais pas quel type de coureur il est où quel type de coureur il peut devenir. J'ai progressé depuis mes 18, 19 ans mais je ne sais pas s'il a déjà atteint sa maturité."