Après Wout Van Aert et Mathieu van der Poel, il y aura un troisième absent de marque lors du week-end d'ouverture de la saison en Belgique en la personne de Peter Sagan. Le Slovaque, testé positif au coronavirus il y a deux semaines alors qu'il était en stage à Gran Canaria avec son frère Juraj et son équipier Erik Baska pour préparer le début de saison, ne se sent pas prêt.

S'il n'a pas eu de symptômes graves de la maladie, l'ancien champion du monde a dû rester en quarantaine durant deux semaines, ce qui a mis du retard dans sa préparation.

Sagan était prévu au départ du Cicruit Het Nieuwsblad et de Kuurne-Bruxelles-Kuurne pour la première fois depuis quatre ans mais va devoir reporter sa rentrée à une date ultérieure encore inconnue.