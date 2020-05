Le quotidien L'Équipe a dévoilé les salaires des 20 coureurs les mieux payés du monde, avec quelques surprises.

Contrairement au monde du football, le salaire des meilleurs cyclistes de la planète sont rarement dévoilés lors de la signature ou la prolongation de leur contrat avec l'équipe qui les emploie. La liste dévoilée, mardi par le quotidien L'Équipe contient donc quelques surprises.

Le cycliste le mieux payé de la planète n'est autre que Peter Sagan. Le triple champion du monde gagne un salaire annuel de 5 millions d'euros. Christopher Froome (avec 4,5 millions/an) et Geraint Thomas (3,5 millions/an) complètent le podium.

Dans ce top 10, on retrouve pas moins de cinq coureurs de la formation Ineos, la plus puissante du peloton. Outre Froome et Thomas, Egan Bernal (4e avec 2,7 millions/an), Michal Kwiatkowski (6e avec 2,5 millions/an) et Richard Carapaz (9e avec 2,1 millions). Pas étonnant, avec un tel budget, de pouvoir garder la main mise et le contrôle sur le Tour de France chaque année pour la formation britannique.



Un seul Belge figure dans le top 20 de ce classement un peu particulier. Il s'agit de Greg Van Avermaet, qui pointe en 18e position avec 1,6 millions d'euros par saison.

Mais le plus étonnant est de voir dans le top 5, l'Italien Fabio Aru, de l'équipe UAE Team Emirates. L'ancien vainqueur du Tour d'Espagne est à la peine depuis plus de deux ans maintenant et sa dernière victoire remonte à son succès d'étape sur les routes du Tour de France en 2017. Un sacré bail pour un coureur qui gagne 2,6 millions d'euros par an.

Le classement

1. Peter Sagan: 5 millions d’euros

2. Chris Froome: 4,5 millions d’euros

3. Geraint Thomas: 3,5 millions d’euros

4. Egan Bernal: 2,7 millions d’euros

5. Fabio Aru: 2,6 millions d’euros

6. Michal Kwiatkowski: 2,5 millions d’euros

7. Julian Alaphilippe: 2,3 millions d’euros

8. Alejandro Valverde: 2,2 millions d’euros

9. Vincenzo Nibali: 2,1 millions d’euros

- Richard Carapaz: 2,1 millions d’euros

11. Thibaut Pinot: 2 millions d’euros

- Primoz Roglic: 2 millions d’euros

13. Nairo Quintana: 1,9 million d’euros

- Elia Viviani: 1,9 million d’euros

15. Tom Dumoulin: 1,8 million d’euros

- Fernando Gaviria: 1,8 million d’euros

17. Romain Bardet: 1,7 million d’euros

18. Greg Van Avermaet: 1,6 million d’euros

19. Miguel Angel Lopez: 1,5 million d’euros