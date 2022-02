Ce vendredi à Villefranche-sur-Mer, d’où s’élancera le Tour des Alpes maritimes et du Var, il sera l’une des attractions du jour. Les années ont beau passer et, avec elles, la domination du Slovaque, Peter Sagan continue à afficher cette classe naturelle sur un vélo qui en fait l’une des stars du peloton. Cette fois, il ne faudra pas faire le pied de grue devant le Pullman de la Bora-Hansgrohe dans le but de lui décrocher un autographe ou voir l’une de ses facéties. Car l’ancien triple champion du monde a changé de crémerie cet hiver. Il a troqué le vert et noir de la grosse cylindrée allemande pour le blanc et bleu de TotalEnergies (il y a signé un contrat de deux ans).