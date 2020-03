Cyclisme Peter Sagan, en quête de nouveaux défis Bertrand Boulenger

Depuis le 26 janvier dernier, Peter Sagan est trentenaire. Et malgré quelques facéties, le Slovaque semble doté d’une maturité en phase avec le passage de ce cap conséquent. "J’ai l’impression d’avoir changé ; je suis plus intéressé par les courses importantes que par les petites. Il n’est pas possible de continuer de janvier à novembre au même niveau. Il vaut mieux s’arrêter et se préparer pour les courses importantes. Cela vient, je pense, avec l’âge", a indiqué le triple champion du monde à Cyclingnews en janvier dernier. (...)