Le Slovaque disputera deux grands tours en cette fin de saison.

Peter Sagan devait disputer le Tour d'Italie pour la première fois depuis le début de sa carrière en mai dernier après les classiques flandriennes et avant le Tour de France. Mais ses plans ont dû être changés suite à la crise du coronavirus. Et comme les principales classiques pavées, notamment le Tour des Flandres et Paris-Roubaix se disputent en même temps que le Giro, le triple champion du monde a dû faire un choix.

Il a donc décidé de s'aligner, comme prévu initialement sur le Tour d'Italie, dont il sera au départ, trois semaines seulement après la fin du Tour de France, qu'il disputera pour la neuvième fois consécutive. "Nous avions donné notre parole à RCS (l'organisateur du Giro, NdlR) et nous nous y tenons. Il a reçu un soutien entier de la part de l'équipe pour cette décision", a expliqué Ralph Denk, manager de la formation Bora-Hansgrohe.

Cela signifie donc que pour la première fois de sa carrière, le Slovaque ne disputera aucun des deux monuments pavés. Dès sa première année professionnelle en 2010, le Slovaque a disputé l'Enfer du Nord, qu'il n'avait pas achevé.

En prémisse du Tour de France, le Slovaque roulera en revanche les classiques italiennes, Strade Bianche (1er août), Milan-Turin (5 août) et Milan-Sanremo (8 août).

"Peter Sagan visera un nouveau maillot vert sur le Tour de France", a réagi Denk, "À côté, nous aimerions remporter un monument. la grande différence avec le calendrier originel est que la combinaison classiques-Giro est impossible car ils se disputent en même temps."