Le Slovaque fera sa rentrée après une blessure au genou qui l'avait contraint à l'abandon sur le Tour de France début juillet. "Ma revalidation s'est bien déroulée", a reconnu le triple champion du monde et champion d'Europe 2016. "Je me suis entraîné de manière intensive pour revenir à mon meilleur niveau. C'est difficile de prédire comment la course va se dérouler mais je vais tout donner pour décrocher le meilleur résultat possible."

Sagan, 31 ans, quittera Bora-hansgrohe à la fin de la saison pour rejoindre l'équipe TotalEnergies.