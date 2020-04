Pour celui qui a remporté le Tour des Flandres à deux reprises, Paris-Roubaix, le GP E3, trois fois le Nieuws blad et deux fois les Trois Jours de La Panne, une victoire au GP de l’Escaut n’a évidemment pas le même éclat. Pourtant, Peter Van Petegem, 50 ans depuis le 18 janvier, est formel : "Ce n’est pas mon plus grand succès, mais c’est le plus important de ma carrière" , dit le Flandrien.



