Bientôt le clap de fin pour Philippe Gilbert? En marge de la course de l’Amstel Gold Race, le Belge s'est exprimé à propos de son avenir sur les antennes de Vivacité. Et le cycliste a avoué a demi-mot qu'il devrait mettre un terme à sa carrière pour la fin de saison 2022. "À un moment donné, il faut arrêter. Ça me fera 20 ans de carrière. Il faut se dire qu’il n’y a pas que le cyclisme dans la vie. Il y a la famille aussi. J’ai sacrifié énormément de choses dans ma vie et il est un peu temps d’en profiter."

Il a ensuite répondu à la question de savoir s'il arrêterait fin 2022. "Oui. C’est pour ça que des fois c’est difficile de se dire qu’on doit rater des courses comme celle d’aujourd’hui. Ce sont des courses qui me tiennent à cœur. J’aurais été très heureux d’être au départ" a ajouté le Remoucastrien.

De retour après une blessure, il s'est également penché sur les derniers mois difficile. "J’avais besoin d’une coupure physique et mentale mais maintenant je me suis bien repris. J’ai pu m’entraîner correctement et je suis bien heureux de revenir pour la Flèche. J’aurais bien voulu être présent aujourd’hui à l’Amstel mais c’était trop tôt par rapport à mon schéma d’entraînement. J’ai eu deux chocs très violents à la rotule. On a sous-estimé l’effet que ça a eu sur mon corps. J’ai eu énormément de douleur et de difficulté à reprendre. J’ai payé tous ces kilomètres où j’ai continué à rouler avec une énorme douleur au genou. J’ai eu une charge de douleur énorme pendant de longs mois et mon corps a dit stop. La décision que j’ai prise avec mon équipe de faire cette micro pause était la bonne décision. J’espère revenir avec de meilleures sensations."

Le coureur Lotto-Soudal de 38 ans reprendra la compétition ce mercredi pour la Flèche Wallonne puis dimanche à Liège-Bastogne-Liège. L'occasion de se tester à domicile pour le Belge. "J’ai pris quelques jours de repos complet puis j’ai enchaîné avec des sorties de plus de 6h pour améliorer mon endurance. Physiquement, je ne serai pas trop mal mais je suis conscient qu’il me manquera des courses préparatoires comme le Pays basque. C’est une course qui aide pas mal. Je prendrai le départ sans ambition claire avec d’abord l’idée de prendre du plaisir et d’aller le plus loin possible. Evoluer sans pression va peut-être me donner une certaine liberté. J’espère que je serai quand même là dans le final de ces deux belles Classiques."