Trois femmes, l'Ukrainienne Sofiia Shevchenko (Lviv Cycling Team), l'Américain Ruth Winder (Trek-Segafredo) et la Grecque Varvara Fasoi (Eneicat-RBH Global-Martin Villa), et un homme, le Letton Toms Skujins (Trek-Segafredo), ont également présenté leur candidature.

Les athlètes participant aux épreuves élites messieurs et dames des Mondiaux de cyclisme sur route, qui se tiendront en Belgique du 19 au 26 septembre, pourront voter pour un représentant et une représentante, a expliqué l'UCI dans un communiqué. Des bureaux de vote seront ainsi mis en place avant le podium signature au départ des courses ainsi qu'à la sortie de la zone mixte lors des courses en ligne des élites.

L'UCI communiquera le résultat des élections le 28 septembre sur son site internet. Les membres de la Commission seront élus pour un mandat de quatre ans.

Depuis 2017, la commission est composée de 20 membres, chaque discipline - cyclo-cross, paracyclisme, BMX Racing, mountain bike cross-country, mountain bike descente, trial, BMX Freestyle, route, piste et cyclisme en salle - étant représentée par deux coureurs, un homme et une femme.

La commission dispose d'un rôle consultatif et peut soumettre des propositions au Comité directeur de l'UCI. Son champ d'action porte principalement sur l'amélioration des conditions de pratique du sport de haut niveau, la protection des athlètes sous toutes ses formes, la promotion de l'éthique et de l'esprit sportif, l'établissement d'un lien direct avec les organes décisionnaires de la Fédération, l'information des athlètes sur les changements règlementaires significatifs et l'orientation des athlètes après leur retraite sportive.