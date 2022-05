On a bien retrouvé Philippe Gilbert. S’il n’a pas gagné le Circuit de Wallonie, ce jeudi, entre Charleroi et Mont-sur-Marchienne, le Liégeois a poursuivi sa lancée des Quatre Jours de Dunkerque, sur lesquels il avait retrouvé la victoire (une étape et le classement final), en terminant troisième de la course wallonne. Sa déception en disait d’ailleurs long sur son ambition d’enchaîner les succès.