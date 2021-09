Sven Vanthourenhout a rendu sa copie ce lundi matin en dévoilant les huit noms qui représenteront la Belgique sur le championnat du monde le 26 septembre prochain à Louvain. Parmi eux, pas de Philippe Gilbert qui se retrouve sur la liste des réservistes en cas de pépin avec l'un des huit "titulaires".

Le coureur de l'équipe Lotto Soudal n'a pas caché sa déception dans un message vidéo posté sur sa chaine Youtube : "Je viens d'être appelé par le sélectionneur national qui m'a averti que je ne ferai pas partie de la sélection", a-t-il débuté.

"Nous avions pourtant beaucoup discuté. J'avais eu un discours assez clair avec lui. Avec un Wout Van Aert dans l'équipe, il n'y avait aucune question à se poser : il fallait bâtir l'équipe autour de lui", poursuit Gilbert qui aurait accepté le rôle d'équipier. "J'avais proposé mes services comme coureur d'expérience, comme capitaine de route. Je suis persuadé que j'aurais pu jouer un rôle clé. Mes ambitions personnelles étaient 100% mises de côté."

"Je suis conscient que mon début de saison n'a pas été bon", a continué un Gilbert réaliste. "Mais je me suis remis en question. Après le Tour de France, j'ai pris une bonne période de repos et j'ai beaucoup travaillé. Les résultats et la façon de courir étaient bien mieux. J'étais au service de Caleb Ewan et Tim Wellens sur le Tour du Benelux."

Mais ce n'était pas assez pour convaincre Sven Vanthourenhout. S'il ne voulait pas jouer sa carte personnelle, Gilbert avoue qu'il aurait apprécié aider Van Aert à décrocher le maillot arc-en-ciel "et essayer de revivre les moments que j'ai connu en 2005 avec le titre de Boonen, en 2012 avec mon titre personnel ou en 2016 avec la victoire de Van Avermaet à Rio. J'aurais vraiment aimé revivre ces moments magiques que seul le sport peut donner."

Mais il conclut sur une note positive, souhaitant voir un Belge sur la plus haute marche du podium dans trois semaines à Louvain. "Je suis persuadé que Wout Van Aert sera là dans le final pour gagner et je souhaite bonne chance à la sélection. J'espère qu'on vivra un grand championnat du monde."