L’équipe Lotto-Soudal a dû encaisser un coup dur ce vendredi avec l’annonce du forfait de Caleb Ewan. Le sprinter australien de la formation belge avait fait son grand objectif de la Primavera, où il s’était classé deux fois deuxième, en 2018 et l’an dernier. Malade, il a dû renoncer à une course qu’il avait préparée, laissant à Philippe Gilbert le leadership de son équipe.

"C’est une mauvaise nouvelle pour l’équipe, on peut comparer son forfait à sa chute et son abandon au Tour de l’an dernier, c’est un mauvais moment pour lui et pour l’équipe", a reconnu le Liégeois ce vendredi après-midi depuis Milan. "C’était un des favoris et une grande chance pour l’équipe. Tout le groupe était articulé autour de lui et voilà qu’il est absent. C’est étrange, mais c’est comme cela, on va courir malgré tout demain et on sera offensif."

(...)