Les Lotto-Soudal n’ont pas pesé sur le Circuit Het Nieuwsblad. Ils étaient par exemple absents de la dangereuse échappée partie dans le Molenberg. Plus présents dimanche à Kuurne-Bruxelles-Kuurne, notamment avec John Degenkolb, c’est cependant samedi que les hommes de John Lelangue ont été chercher leur meilleur résultat. Avec la cinquième place de Philippe Gilbert. Qu’on n’avait quasiment pas vu au cours de l’épreuve. "Et c’était voulu", analysait-il après la course. "Car je sentais que cela allait se terminer au sprint. Avec le vent, avec le niveau général du peloton, qui est très élevé, et avec le tempo constant de la course. Il n’y a quasiment pas eu d’à-coups. C’était donc moins difficile. Je suis donc resté caché au chaud dans le peloton, un peu comme un sprinter."