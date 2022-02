Sur les routes belges, la saison cycliste débutera ce samedi 26 février. Comme d’habitude, à l’occasion du Circuit Het Nieuwsblad. D’emblée, il s’agira d’un premier rendez-vous d’envergure. Le plus important depuis qu’on a donné les premiers coups de pédales aux quatre coins de la planète. Moins, toutefois, qu’avant que la pandémie ne frappe le cyclisme. En Océanie ou en Amérique du Sud, on ne roule toujours pas.

Une classique flandrienne pour commencer, avec tout ce que cela implique comme ambiance et joute sportive, pour découvrir les nouveaux maillots et des visages pas toujours connus. Dans le parc des autobus des équipes puis sur la ligne de départ, il y aura bien sûr bon nombre de champions affirmés, mais aussi tous ces jeunes qui ne rêvent qu’à bouleverser l’ordre établi et prendre, à leur tour, place au sommet de la hiérarchie. On ne sait pas nécessairement qui seront ces vedettes de demain et d’après-demain. On a des idées, des espoirs, mais certains auxquels on ne pense pas nécessairement aujourd’hui vont se révéler dans les semaines, les mois et les années à venir.

N’ayons aucune crainte, le futur du cyclisme belge est assuré pour quelques saisons encore. Les années passées mais aussi les premiers résultats de la saison nous en ont encore donné l’indication.

