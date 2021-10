Le coureur de Remouchamp, 39 ans, a décidé de raccrocher avec le secret espoir d'aller chercher un 5e Monument pour étoffer encore son palmarès riche de 78 succès. La dernière victoire de Philippe Gilbert remonte cependant à 2019 avec deux succès au Tour d'Espagne dans la foulée d'un triomphe à Paris-Roubaix. L'ancien champion du monde (à Valkenburg en 2012) rêve d'un dernier coup d'éclat et pourquoi pas à Milan-San Remo, mais a avoué n'avoir pas encore une idée très précise des contours de son programme pour la saison prochaine.

"Je ne connais pas encore mon programme, mais je veux en tous les cas profiter de chacun des derniers kilomètres", a confié Philippe Gilbert lors du point presse de son équipe Lotto Soudal mardi à Paal. "Il est assez difficile d'expliquer ce que j'attends vraiment de cette dernière saison. Je vais de toute façon donner le meilleur de moi-même au départ de chaque course. On va bientôt définir avec l'équipe ce que l'on attend de moi sur telle ou telle course."

Caleb Ewan, le sprinteur de Lotto Soudal, était également présent au point presse pour parler des ambitions pour 2022. "Je ne connais pas encore mon programme et nous devons en discuter avec la direction sportive", a précisé l'Australien qui a déjà coché Milan-Sanremo dans son agenda. "J'ai déjà été deux fois proche de la victoire là-bas et j'aimerais évidemment une fois gagner. J'ai hâte d'y être. De plus, Philippe Gilbert sera aussi probablement au départ. Il peut être le deuxième leader idéal et me garder à l'abri du vent. Et si je ne me sens pas dans un bon jour, il peut finir le travail. Je suis aussi très content que mon train de sprint a été renforcé."