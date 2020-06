Son regard est toujours aussi franc, son discours toujours aussi tranchant et son visage est déjà bien émacié. Philippe Gilbert n’a pas changé ! L’ancien champion du monde est resté le même durant cette longue période sans course. Il l’a confirmé ce mardi après-midi, dans une conférence de presse en ligne avec quelques journalistes internationaux. L’occasion de faire le point avec le Wallon de Lotto-Soudal sur sa fin de saison, qui sera articulée en trois axes : la reprise et la montée en puissance en vue de Milan-Sanremo, le seul monument qu’il n’a pas encore remporté, le Tour de France avant les grandes classiques… automnales, soit Liège-Bastogne-Liège, l’Amstel Gold Race où il vise le record de cinq succès, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix.

