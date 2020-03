Philippe Gilbert (Lotto Soudal) va siéger au conseil d'administration de la Belgian Professional Cycling Association (BPCA), a confirmé l'ancien coureur et président du syndicat des coureurs belges Staf Scheirlinckx.

La BPCA a été créée l'été dernier, après que Sporta a quitté le syndicat des coureurs CPA. L'ancien coureur entre autres de Cofidis et de Silence-Lotto Staf Scheirlinckx est à sa tête. Ce dernier a profité du GP Monseré pour annoncer sur Sporza un nouveau membre du conseil d'administration, Philippe Gilbert. "Phil a un rôle de patron dans le peloton. Il est écouté. C'est pourquoi il est la personne idéale pour définir les lignes de notre association."

Le coureur de Lotto Soudal, 37 ans, ne jouera pas un rôle actif. "Nous ne le chargerons pas de trop", explique Scheirlinckx. "Les trois prochaines années, Phil veut surtout faire des courses et ne peut pas vraiment se concentrer sur des activités périphériques. Il doit avant tout veiller à ce qu'il y ait un contact entre l'association et le peloton. En tant que cycliste, Gilbert a toujours été soucieux de la sécurité et des intérêts des cyclistes. Nous sommes fiers qu'un coureur fantastique avec un tel palmarès puisse jouer un rôle au sein de la BPCA."